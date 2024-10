Australia: chiama il figlio col nome della città del suo cuore, "Lecco"

Marlee Sice, neomamma australiana, ha chiamato il suo secondogenito "Lecco"

Di: Redazione Sardegna Live

Marlee Sice, neomamma australiana, ha chiamato il suo secondogenito "Lecco", in onore della città italiana dove aveva vissuto nel 2014 durante un programma di scambio culturale, e che le era rimasta nel cuore.

La giovane madre ha dato la notizia in un post pubblicato su Instagram, con la foto del piccolo Lecco Lee Sice sorridente. Dieci anni fa la donna era stata ospite di una famiglia del luogo nell’ambito di un programma di scambio promosso dal Rotary International.

Marlee è un'infermiera e risiede a Geraldton, nell'Australia occidentale. Il bimbo è nato domenica alle 10:13 locali. "È stato chiamato così in onore della bellissima città in cui ho vissuto in Italia e del mio meraviglioso papà", si legge nel post.