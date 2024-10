Liam Payne muore tragicamente a Buenos Aires: caduta fatale dell’ex membro dei One Direction

Payne è stato trovato privo di vita dopo essere caduto dal balcone del suo hotel nel quartiere Palermo di Buenos Aires

Di: Redazione Sardegna Live

Il mondo della musica è in lutto per la tragica scomparsa di Liam Payne, 31 anni, ex membro dei One Direction, morto ieri, 16 ottobre 2024 a Buenos Aires. Il cantante britannico è deceduto a seguito di una caduta dal terzo piano del suo hotel. Le circostanze dell’incidente restano poco chiare.

Cause della morte di Liam Payne

Secondo fonti locali, Payne è stato trovato privo di vita dopo essere caduto dal balcone del suo hotel nel quartiere Palermo, a Buenos Aires. Le autorità hanno risposto a una chiamata d’emergenza riguardante un “uomo aggressivo”, sospettato di essere sotto l’effetto di alcol o droghe, ma al momento le cause esatte della caduta non sono state chiarite.

La carriera di Liam Payne

Nato nel 1993 a Wolverhampton, Payne è diventato famoso nel 2010 con i One Direction, una delle boy band di maggior successo della storia. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2016, Payne ha avviato una carriera da solista, rilasciando hit come “Strip That Down” e collaborando con artisti internazionali.

Possibile reunion dei One Direction

Negli ultimi anni, Payne aveva espresso la speranza di una possibile reunion con gli altri membri della band. Durante il lockdown del 2020, Liam aveva ripreso i contatti con Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, facendo sperare i fan in un ritorno della band. Tuttavia, non c’erano piani ufficiali confermati.

La vita personale di Liam Payne

Payne era padre di Bear, nato dalla sua relazione con Cheryl Cole. Nonostante il successo, la sua vita personale è stata segnata da difficoltà, tra cui la lotta contro l’alcolismo e la depressione, problemi di cui aveva parlato apertamente negli ultimi anni.