L'avvocato di Trump suda in conferenza stampa e gli cola la tinta per capelli

Imbarazzo per Rudy Giuliani, il video è virale

Di: Redazione Sardegna Live

Imbarazzo per Rudy Giuliani. L'avvocato di Trump, durante una conferenza stampa, è stato protagonista di una scena veramente comica. Mentre parlava alcune gocce di sudore sono scivolate sul viso imbrattandolo di tinta per capelli.

"Joe Biden ha organizzato in anticipo i brogli elettorali, in tutto il Paese, per strappare la vittoria a Donald Trump", ha sostenuto il legale che assiste il presidente americano uscente Donald Trump.

Nel frattempo i giornalisti presenti riprendevano e fotografavano il suo viso imbrattato e le immagini sono già divenute virali in tutto il mondo.

IN COPERTINA IL VIDEO DI "THE THELEGRAPH"