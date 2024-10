Biden: “Israele non deve più colpire le forze dell'Unifil”

Coro di proteste da Italia, Francia e Spagna. Macron: "Attacco inaccettabile". Tajani: "Non lasciamo il Libano"

Di: Redazione Sardegna Live

"La richiesta di spostarsi dal Libano è stata respinta: non è una scelta italiana stare là, è una scelta delle Nazioni Unite. Uno Stato, in questo caso Israele, non può prendere queste decisioni e il ministro Crosetto ha voluto dare un segnale molto chiaro per fermare questa offensiva: bisogna vedere se dal punto di vista giuridico si configuri un crimine di guerra". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ad Alba (Cuneo), dove è ospite dell'inaugurazione della Fiera internazionale del tartufo bianco.

Gli fa eco il presidente francese Emmanuel Macron: "È assolutamente inaccettabile che i caschi blu dell'Onu siano deliberatamente presi di mira dalle forze armate israeliane" e "la Francia non tollererà" altri episodi del genere. "Noi lo condanniamo. Non lo tolleriamo e non tollereremo che si ripeta", ha aggiunto il presidente francese.

"Israele non deve più colpire del forze dell'Onu in Libano". Lo chiede anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.