John Amos è morto, ma la figlia lo ha scoperto dopo 45 giorni: "Sono devastata"

La figlia dell'attore ha appreso la notizia dai media, dopo l'annuncio del fratello

Di: Adnkronos

Shannon, la figlia dell'attore statunitense John Amos, ha rivelato di aver appreso della morte del padre attraverso i media. L'attore è morto a Los Angeles il 21 agosto scorso all'età di 84 anni, ma suo figlio Kelly Christopher lo ha annunciato solo il 1° ottobre.

Non sono stati solo i fan in tutto il mondo ad aver appreso la notizia della morte di Amos, noto per il ruolo dello schiavo Kunta Kinte da adulto nella miniserie televisiva 'Radici' (1977), ma anche la sorella di Kelly Christopher, Shannon.

"Sono senza parole... - ha scritto la figlia dell'attore su Instagram - Siamo devastati e con molte domande su come sia potuto accadere 45 giorni fa, venendo a conoscenza della notizia attraverso i media come molti di voi. Questo dovrebbe essere un momento per onorare e celebrare la sua vita, eppure stiamo lottando per navigare nell'ondata di emozioni e incertezze che circondano la sua scomparsa. Tuttavia, c'è una parvenza di pace nel sapere che mio padre è finalmente libero".