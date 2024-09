È morta Maggie Smith, attrice di Harry Potter e Dowton Abbey

L’annuncio è stato dato dai figli. L’attrice aveva 89 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Lutto nel mondo del cinema. È morta all’età di 89 anni l’attrice Maggie Smith, due volte premio Oscar e nota al grande pubblico soprattutto per l’interpretazione della professoressa Minerva McGrannitt nella saga di Harry Potter e per quello di Violet Crawley nella serie tv Downton Abbey.

Sono stati i figli a dare la notizia: “È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. È morta pacificamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre”, hanno dichiarato Chris Larkin e Toby Stephens in un comunicato.



L'attrice ha vinto due Oscar nel corso della sua carriera: per La strana voglia di Jean nel 1970 e per California Suite nel 1979. Ha ricevuto altre quattro nomination e otto premi Bafta. È stata candidata all'Oscar per Otello (1965), In viaggio con la zia (1972), Camera con vista (1985) e Gosford Park (2001). Ha interpretato la professoressa Minerva McGonagall nella serie di Harry Potter (2001-2011). Ha recitato anche in Assassinio sul Nilo (1978), Hook - Capitan Uncino (1991), Sister Act - La sorellastra (1992), Il giardino segreto (1993), Marigold Hotel - Il miglior hotel esotico (2012), Quartet - Quartetto (2012) e The Lady in the Van - La signora del furgone (2015).