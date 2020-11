Covid. Efficacia vaccino Pfizer raggiunge il 95%

Il colosso farmaceutico ha annunciato l'aumento dell'efficacia del vaccino, i primi test avevano dato un 90%. "Passo importante in questo storico viaggio di 8 mesi per un vaccino in grado di aiutare a porre fine a questa devastante pandemia"

Di: Giammaria Lavena

La Pfizer ha annunciato che i test finali sul suo vaccino anti-Covid danno un'efficacia al 95%. La settimana scorsa l'azienda farmaceutica e il partner Biontech avevano reso pubblici i risultati dei test basati sui primi 94 volontari affetti da coronavirus, e l'efficacia era risultata pari al 90%.

I dati di oggi, con un incremento dell'efficacia del 5%, si basano su altri 170 casi esaminati. Il vaccino è stato testato su 43.500 persone in sei Paesi e al momento non sembrano esserci timori per la sicurezza.

I risultati della sperimentazione sono arrivati in tempi record per questo tipo di prodotto, che solitamente richiede anni. "I risultati dello studio segnano un passo importante in questo storico viaggio di 8 mesi per un vaccino in grado di aiutare a porre fine a questa devastante pandemia", ha dichiarato in una nota Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer.

Circa la metà della fornitura iniziale andrà agli Stati Uniti, e sarà disponibile per circa 12,5 milioni di cittadini (su 330 milioni). Gli americani riceveranno il vaccino gratuitamente, in base a un accordo da 1,95 miliardi di dollari che il governo federale ha raggiunto con Pfizer per 100 milioni di dosi.