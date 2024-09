Perù. Bus esce fuori strada: feriti anche degli italiani | IL VIDEO

Una trentina le persone a bordo. L'autobus su cui viaggiavano si è schiantato mentre scendeva dall’antica cittadella Inca di Machu Picchu

Di: Redazione Sardegna Live - Foto dal web

Una trentina di turisti, fra i quali sei italiani, sono rimasti gravemente feriti in Perù. L'autobus su cui viaggiavano si è schiantato mentre scendeva dall’antica cittadella Inca di Machu Picchu.

Secondo quanto appreso, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo precipitando fuori dalla strada di montagna a zig-zag che collega il sito storico con la città turistica di Aguas Calientes, cadendo per circa 15 metri. "Abbiamo 30 turisti feriti: sono stati tutti portati a Cusco", ha detto un funzionario di polizia peruviana.

La Farnesina ha fatto sapere che “l’ambasciata italiana in Perù si è subito attivata per fornire massima assistenza consolare ai connazionali coinvolti nell'incidente di un bus turistico nei pressi di Machu Picchu. Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri Antonio Tajani è stato subito informato. Per info contattare +51 997232073”.

Nel video in basso il bus precipitato da una quindicina di metri.