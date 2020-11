Biden eletto presidente degli Stati Uniti d’America: “Sarò il presidente di tutto il Paese”

Ha battuto Trump nella corsa per la Casa Bianca

Di: Redazione Sardegna Live

“America, sono onorato che mi abbiate scelto per guidare il nostro grande paese. Il lavoro davanti a noi sarà duro, ma vi prometto che sarà un presidente per tutti gli americani, che mi abbiate votato o no. Onorerò la fiducia che avete riposto in me”.

Joe Biden conquista la Pennsylvania ed è il 46esimo presidente degli Stati Uniti. E' quanto si evince dalle proiezioni della Cnn. Biden è presidente eletto anche secondo l'Associated Press e Nbc.

Conquista la Casa Bianca con la vittoria in Pennsylvania e i suoi 20 grandi elettori. A sancire la vittoria del candidato democratico è stata la Cnn. Biden può contare su 273 voti elettorali dopo la conquista dei 20 voti della Pennsylvania.