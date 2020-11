Trump non ci sta: causa per sospendere il conteggio dei voti in Michigan

Il presidente uscente insiste sul fatto che ci siano state delle irregolarità nel conteggio dei voti in Michigan, uno degli Stati chiave per la corsa alla Casa Bianca

Di: Giammaria Lavena

La campagna di Donald Trump è intenzionata a presentare un'azione legale per sospendere il conteggio dei voti in Michigan fino a che non sarà garantito allo staff un significativo accesso allo scrutinio.

Il Michigan ero uno degli Stati in bilico, fondamentali per decretare la vittoria dell'uno o dell'altro candidato. Il presidente uscente si era portato avanti, ma il candidato democratico ha rimontato lo svantaggio e si è portato sopra di alcune decine di migliaia di voti.

Nonostante nello Stato centro-occidentale non siano ancora terminati gli spogli, i giochi paiono ormai fatti. Ma Trump continua a ritenere che ci siano state delle irregolarità nel conteggio, come annunciato dalla manager Bill Stepien.