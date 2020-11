Presidenziali Usa: Joe Biden proclama la sua vittoria sui social

Il candidato democratico esce allo scoperto. Donald Trump si appellerà alla Corte Suprema per il ricalcolo dei voti postali

Di: Giammaria Lavena

L'avvincente sfida fra Donald Trump e Joe Biden per la presidenza degli Stati Uniti ha visto i due candidati fronteggiarsi in un interminabile testa a testa. Questa mattina il presidente uscente aveva annunciato che avrebbe fatto appello alla Corte Suprema, per presunti brogli elettorali, e così probabilmente sarà.

Nel frattempo Biden, dopo il vantaggio consolidato in Michigan e Wisconsin, è uscito allo scoperto, autoproclamandosi vittorioso sulle piattaforme social. Nonostante manchino ancora i conteggi definitivi in alcuni 'Stati chiave', come la Pennsylvania, il vantaggio del candidato democratico pare certificare il successo.

Una situazione che, al di là del verdetto delle prossime ore, si protrarrà per settimane, con Trump che - come già detto - pare intenzionato a fare ricorso e a chiedere il riconteggio in alcuni degli Swing States, fra i quali il Wisconsin.