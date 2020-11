Orrore a Vienna. Attacco terroristico: sette morti

In azione un commando organizzato con almeno sei obiettivi nel mirino, tra cui la sinagoga

Di: Redazione Sardegna Live

Ore di terrore nel cuore della capitale austriaca dove c'è stato un attacco terroristico da parte di un commando organizzato con almeno sei obiettivi nel mirino, tra cui la sinagoga nel centro della città. Il primo bilancio dell'attacco sarebbe di sette morti, tra cui anche un poliziotto e diverse persone rimaste ferite. 

Tra le vittime ci sarebbe anche un attentatore che, secondo alcune informazioni non ancora confermate, si sarebbe fatto esplodere. Un altro autore dell'azione si sarebbe invece dato alla fuga e per cercarlo è partita una caccia all'uomo in ogni angolo di Vienna.

Testimoni riferiscono di moltissimi colpi d'arma da fuoco e di un'esplosione nel centro della capitale austriaca, in diverse zone nei pressi della sinagoga di Seitenstettengasse. Voci di condanna e solidarietà sono arrivate da tutte Europa. L'attacco di Vienna è accaduto pochi giorni dopo quelli in Francia.