Oltre 300 abusi sessuali: pedofilo ammette tutti i reati

Tutti i reati commessi tra Australia e Pisa

Di: Redazione Sardegna Live

Ben 307 reati sessuali. Ashley Paul Griffith, ex assistente all'infanzia, è stato condannato in Australia per abusi ai danni di decine di bambini affidati alle sue cure, commessi tra Brisbane, Sydney e Pisa (dove ha lavorato tra il 2007 e il 2022).

L'uomo, dichiaratosi colpevole di tutte le accuse durante un'udienza preliminare tenutasi presso il tribunale distrettuale del Queensland, è stato accusato di oltre 300 reati in un'aula di tribunale gremita.

Griffith si è definito "colpevole" per ciascun capo di imputazione che gli veniva letto.