Morto Sean Connery, aveva 90 anni

Indimenticabile nei panni di James Bond

Di: Redazione Sardegna Live

È morto all'età di 90 anni Sean Conne. Lo riferisce la BBC. Connery è stato uno degli attori più apprezzati del XX secolo, leggendario interprete di James Bond negli Anni '60 e '70.

Nel corso della sua carriera, ha recitato anche in film come "Marnie" (1964), di Hitchcock, "Rapina record a New York" di Sidney Lumet e "Il nome della rosa".

Nell'87 fu Jimmy Malone in "The Untouchables - Gli intoccabili" di Brian De Palma. Interpretazione che gli valse un premio Oscar e un Golden Globe nella categoria miglior attore non protagonista. Da circa dieci anni si era ritirato dalla recitazione.

Un’infanzia povera, quella di Sean Connery. In gioventù lavorò come bagnino, muratore, lavapiatti, verniciatore di bare e guardia del corpo. Il terzo posto conseguito al concorso Mister Universo nel 1953 rappresentò per lui la svolta: seguirono le prime parti in tv e nel grande schermo. Sposò l’attrice australiana Diane Cilento, madre del figlio Jason, e nel 1973 la pittrice Micheline Roquebrune, accanto a lui fino alla fine.