Russia, Putin: "Nessun lockdown, porterebbe allo stop dell'economia"

Ieri il record di decessi, ma il presidente russo smentisce le voci di un possibile lockdown

Di: Giammaria Lavena

Anche in Russia l'allarme contagi continua a salire. Nella giornata di ieri si è registrato il record di decessi, e per contrastare la pandemia in espansione è stata disposta la chiusura dei bar alle 23. Si è parlato persino di lockdown, ma il presidente Vladimir Putin ha smentito le voci, rassicurando la popolazione.

"Abbiamo un'idea chiara della nostra linea d'azione - ha detto Putin - e quindi non stiamo pianificando misure restrittive radicali, l'avvio di un cosiddetto lockdown a livello nazionale, che porterebbe praticamente alla chiusura completa dell'economia e delle operazioni aziendali".

I contagi ieri sono stai quasi 18mila. Il bilancio complessivo dall’inizio della pandemia è di 1.581.693 di casi e 27.301 morti.