Bombe russe su albergo ucraino, disperso giornalista Reuters

Due giornalisti feriti e un terzo è ritenuto disperso in seguito ad un attacco a Kramatorsk

Di: Redazione Sardegna Live

Due giornalisti sono rimasti feriti e un terzo è ritenuto disperso in seguito ad un attacco lanciato la notte scorsa dalle forze russe contro un hotel nella cittadina di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale.

L'agenzia di stampa Reuters ha reso noto che il giornalista disperso è un membro del suo team in Ucraina. "Un membro della squadra Reuters che copriva la guerra in Ucraina è disperso e altri due sono stati ricoverati in ospedale dopo un attacco a un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk", scrive l'agenzia sul suo sito, precisando che la sua troupe che alloggiava nell'Hotel Sapphire colpito era composta da sei persone.

"Le tre vittime sono giornalisti, cittadini dell'Ucraina, degli Stati Uniti e del Regno Unito", ha scritto su Telegram il capo della regione di Donetsk, Vadym Filashkin. Si ritiene che il giornalista dispeso si trovi sotto le macerie dell'edificio.