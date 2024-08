Cristiano Ronaldo, maxi accordo di separazione con Georgina: cosa prevede

Pur non essendo sposati hanno stipulato un accordo in caso di rottura: a lei andrebbero 100mila euro al mese a vita e non solo

Di: Redazione Sardegna Live

Si può fare un accordo di separazione pur non essendo sposati? Ebbene sì: così, secondo la rivista portoghese Tv Guia, sarebbe accaduto fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. In caso di rottura il fuoriclasse ex Real Madrid dovrebbe sborsare cifre da capogiro.

Secondo la stampa portoghese, infatti, nonostante la coppia non abbia mai lasciato trasparire fratture, il rapporto fra i due sarebbe in bilico, e per questo motivo sarebbe stato firmato un contratto a "tutela" della modella.

Come riportato da Tv Guia, infatti, Ronaldo dovrebbe sborsare mensilmente 100mila euro a vita per mantenere Georgina e i figli. Inoltre la casa di 4mila metri quadri a Madrid, "Villa Ronaldo", acquistata dal portoghese nel 2010 per 5 milioni di euro, resterebbe alla compagna e ai figli.

Rumours che Georgina ha smentito più volte sui social, ma i giornali iberici insistono sul fatto che fra la coppia non vada esattamente a gonfie vele, e che la relazione resisterebbe principalmente per amore dei figli. Adesso la bomba sganciata dalla rivista lusitana: l'accordo milionario cha ha già fatto il giro del pianeta.