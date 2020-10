Trump: "Record di contagi perché facciamo più tamponi degli altri"

Il presidente Usa durante un comizio tenuto in Ohio è intervenuto sulla questione Covid: "Non terrorizzate la gente"

Di: Giammaria Lavena

Nella giornata di oggi negli Stati Uniti si è registrato il nuovo record giornaliero di contagi, con 80mila casi riscontrati. Il precedente picco, di 77.632, era stato registrato lo scorso 16 luglio. Gli States continuano a detenere il primato di contagi a livello globale, ma il presidente Donald Trump invita la popolazione a mantenere la calma.

Prima del suo secondo comizio elettorale, svoltosi quest'oggi in Ohio, il tycoon ha infatti dichiarato: "Negli Usa abbiamo più casi perché siamo il Paese che fa più test al mondo, ma la mortalità è calata, non spaventate la gente".

Poche ore prima Joe Biden aveva invece lanciato un monito durante un comizio tenutosi in Pennsylvania: "Se non cambiamo rotta rischiamo altri 200 mila morti per Covid".