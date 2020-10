Covid nel mondo: 2 milioni di contagi in sette giorni

Il totale è di 39 milioni dall'inizio dell'emergenza

Di: Redazione Sardegna Live

Il numero dei contagi da coronavirus in tutto il mondo ha superato il tetto dei 39 milioni. Secondo la Johns Hopkins University 2 milioni di casi si sono registrati in appena una settimana.

Le vittime sono quasi un milione e 100mila (1.099.469), circa 100 mila in più rispetto al tetto del milione raggiunto a fine settembre.

Nuovo record di casi in Germania dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.334 contagiati per un totale di 348.557. Crescono i numeri anche dei pazienti in terapia intensiva: sono 655 oggi, erano 487 una settimana fa.

Negli Usa i nuovi casi nelle ultimi 24 ore sono stati 62.000, il numero più alto dal 31 luglio.

In Argentina nelle ultime 24 ore si sono contati 17.096 contagi, nuovo record giornaliero di infettati dall'inizio della pandemia.