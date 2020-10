Londra impone quarantena per arrivi dall'Italia

La Gran Bretagna ha rimosso l'Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid

Di: Redazione Sardegna Live

La Gran Bretagna ha rimosso l'Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte coronavirus. Chiunque arrivi nel Regno Unito dall'Italia, a partire da domenica, dovrà dunque osservare un periodo di 14 giorni di auto-isolamento. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti britannico citato dalla Press Association.

Il Regno Unito ha registrato oggi 18.980 contagi giornalieri da coronavirus e 138 vittime.

L'Italia è uno dei cinque Paesi europei che compare in arancione nella prima mappa armonizzata pubblicata oggi dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), creata in base ai dati inviati dai singoli Paesi. Sono 17 i Paesi, tra cui Francia, Spagna e Regno Unito, interamente colorati di rosso. In Italia la Regione Calabria appare in verde.