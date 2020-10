Covid, record di casi: chiude mezza Europa

"700mila nuovi casi in Europa questa settimana, 34% in più rispetto a quella precedente"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Paesi Bassi e la Catalogna hanno chiuso bar e ristoranti per un minimo di due settimane, la Repubblica Ceca e l'Irlanda del Nord anche le scuole, il Regno Unito ha introdotto il suo piano di misure restrittive a tre livelli, e la Francia potrebbe imporre il coprifuoco. "700mila nuovi casi in Europa questa settimana, 34% in più rispetto a quella precedente", ha detto ieri l'Organizzazione mondiale della sanità, ed i governi si stanno mobilitando per tenere una seconda ondata di infezioni di Covid-19 sotto controllo.

Di seguito le misure nei principali Paesi dell'Ue.

FRANCIA - Il governo francese ha ripristinato lo stato d'emergenza sanitaria su tutto il territorio a partire dal 17 ottobre. È quanto si legge in un resoconto del consiglio dei ministri. Il precedente stato d'emergenza per il coronavirus era terminato il 10 luglio. Un coprifuoco di 4 settimane, a partire dalla mezzanotte tra sabato e domenica, dalle 21 alle 6 nella regione e nelle città dove "il virus circola rapidamente", è stato poi annunciato dal presidente francese Emmanuel Macron in un intervento in tv. "La decisione che noi abbiamo preso si applicherà alla regione dell'Ile de France (quella di Parigi, ndr) e a otto metropoli: Grenoble, Lille, Lione, Aix-Marseille, Rouen, Tolosa, Montpellier, Saint Etienne. Sarà dalle 21 alle 6 e durerà quattro settimane. Noi andremo davanti al Parlamento per prolungarlo fino al primo dicembre. Sei settimane è un tempo che ci sembra utile".

PAESI BASSI - Da ieri lockdown parziale con la chiusura di bar e ristoranti per un mese, ed è in arrivo l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso. Ernst Kuipers, responsabile della medicina d'emergenza, ha parlato di "una situazione più cupa" rispetto alla prima ondata, sottolineando che gli ospedali hanno già dovuto rimandare centinaia di operazioni e cancellare trattamenti medici.

SPAGNA - La Catalogna ha annunciato la chiusura da venerdì per almeno 15 giorni di bar e ristoranti nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus. L'annuncio è arrivato dal vice presidente della Generalitat, Pere Aragonès. Ha aggiunto che martedì prossimo verrà approvato un fondo iniziale di 240 milioni di euro per accompagnare il settore "in questo sforzo collettivo". Madrid, la città più colpita del paese, è in parziale lockdown. Le misure restrittive includono il divieto di spostamenti non essenziali tranne che per motivi di lavoro, scolastici o sanitari.

GERMANIA - Per la prima volta da aprile i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono più di 5000, e sono 47 le zone dove è stata superata una media di 50 casi ogni 100mila abitanti. A Berlino e Francoforte, è già da qualche giorno che bar e ristornati chiudono entro le 23.

PORTOGALLO - Il paese ha decretato lo "stato di calamità", che entrerà in vigore dalla scorsa notte. Tra le misure, massimo 50 partecipanti a battesimi e matrimoni e raduni limitati a cinque persone.

IRLANDA DEL NORD - Annunciata ieri mattina la chiusura delle scuole per due settimane da lunedì, pub e ristoranti per quattro. Da venerdì, restrizioni anche per funerali e matrimoni, con un massimo di 25 partecipanti consentiti. Sarà anche vietata la vendita di alcolici nei supermercati dopo le 20, e i servizi di ospitalità saranno limitati a consegne a domicilio e takeaway. Le regole saranno inizialmente in vigore per quattro settimane, prima di essere riviste. Il primo ministro Arlene Foster ha detto di essere determinata a renderle un "intervento a tempo limitato".

REPUBBLICA CECA - Iniziato due giorni fa un lockdown parziale di tre settimane, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, con la chiusura di scuole, alloggi universitari, bar e discoteche. Vietato anche il consumo di alcol in luoghi pubblici. Assembramenti al chiuso limitati a 10 persone, 20 all'aperto.

INGHILTERRA - Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato un nuovo sistema di restrizioni a tre livelli. Il primo prevede restrizioni a livello nazionale, inclusa la chiusura di pub e ristoranti entro le 22 e il divieto di assembramenti di oltre sei persone. Il secondo livello coinvolge principalmente il nord dell'Inghilterra ed aggiunge il limite di due nuclei familiari a contatto. Il terzo livello interessa le zone più colpite, come la città di Liverpool, imponendo la chiusura di pub, ristoranti, palestre e casinò per almeno quattro settimane. Vieta anche i contatti con altri nuclei familiari.

BELGIO - Massima allerta nella capitale Bruxelles, dove bar e ristornati rimarranno chiusi per altre 3 settimane.

DANIMARCA - le restrizioni in vigore nella capitale, Copenhagen, sono state estese a tutto il paese. Chiusura di bar e ristoranti entro le 22 e obbligo di mascherina anche per i posti a sedere.