Presidenziali Usa, annullato il confronto del 15 ottobre

Era cambiato il format dopo la positività di Trump. Sarebbe dovuto essere virtuale ma il presidente uscente, contrariato, ha rifiutato di partecipare

Di: Redazione Sardegna Live

La commissione che organizza i dibattiti presidenziali ha cancellato il duello del 15 ottobre fra Donald Trump e Joe Biden. La commissione aveva cambiato il format del faccia a faccia, che inizialmente sarebbe dovuto essere in presenza, rendendolo virtuale dopo che il presidente era risultato positivo al coronavirus.

Ma Trump si è opposto annunciando che non avrebbe partecipato al dibattito virtuale, definito una "perdita di tempo". La commissione ha invece confermato "il dibattito presidenziale finale in calendario il 22 ottobre", in programma alla Belmont University di Nashville, in Tennessee.

La campagna di Donald Trump ha rilasciato: "Non ci sono ragioni per non avere tre dibattiti come ci eravamo accordati originariamente. Noi abbiamo proposto il 22 e il 29 ottobre. E' il momento che la commissione la smetta di proteggere Joe Biden". Tra le ipotesi, "un dibattito uno a uno senza le interferenze della commissione".