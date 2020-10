Covid, in Spagna 5075 nuovi contagi in 24 ore

Il maggior numero dei contagi delle ultime 24 ore si è verificato a Madrid

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Il ministero della sanità spagnolo ha registrato 10.491 nuovi contagi di coronavirus, di cui 5.075 avvenuti nelle ultime 24 ore. Si tratta di una crescita rispetto ai contagi delle 24 ore precedenti, che erano 4.030. L’ultimo bollettino registra 76 nuovi decessi.

Il totale dei contagi sale a 835.901 e quello dei decessi a 32.562. Il maggior numero dei contagi delle ultime 24 ore si è verificato a Madrid, con 2.325 nuovi casi. Al momento vi sono 10.662 pazienti ricoverati per covid-19 in Spagna, di cui 1.568 in terapia intensiva.