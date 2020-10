Trump lascia l'ospedale per una breve visita ai fan: l'ira degli agenti

Il presidente americano ha abbandonato l'ospedale in cui era ricoverato causa Covid per incontrare decine di fan che lo aspettavano all'esterno della struttura. Gli agenti del Secret Service potrebbero essere messi in quarantena: "Non siamo usa e getta"

Di: Giammaria Lavena, foto ansa

La decisione del presidente americano Donald Trump di abbandonare l'ospedale Walter Reed, in cui era ricoverato causa Covid, per una breve visita alle decine di fan che da giorni lo attendevano all'esterno della struttura, ha scatenato l'ira del Secret Service.

"Non sarebbe mai dovuta accadere una cosa del genere", riferisce l'agenzia federale statunitense, a cui è affidata la protezione del presidente. Secondo alcune fonti citate dalla Cnn, dopo il blitz del tycoon serpeggerebbe il malumore fra gli agenti coinvolti, che adesso rischiano di essere messi in quarantena."La frustrazione di come siamo trattati è grande, gli uomini del Secret Service non sono usa e getta".

Queste voci hanno costretto la Casa Bianca a precisare che per il giro in macchina sono state adottate “misure appropriate”. Pochi minuti prima Trump aveva preannunciato la visita in un video pubblicato su Twitter, in cui affermava di non avere "altra scelta" che rischiare di esporsi al virus.