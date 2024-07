Paradiso in vendita! Solo 100 dollari al metro quadro!

La bizzarra vicenda promossa da un prete fondatore di una chiesa, in Messico

Di: Enrico Bessolo

“Il Paradiso tu vivrai se 100 dollari pagherai” avrebbe detto la ragazza del Piper -Patty Pravo- se avesse scritto il suo successo ai giorni nostri anziché nel 1969.

Giunge dal Messico la notizia che una chiesa, chiamata "Iglesia del Final de los Tiempos", starebbe offrendo appezzamenti di terreno nell'aldilà, con prezzi di partenza di 100 dollari al metro quadro e numerose forme di pagamento (Visa, Mastercard, American Express, Apple e Google Pay o rateizzazione).

Promotore dell’iniziativa, un sacerdote che afferma di aver ricevuto un mandato divino nel 2017 per questa singolare iniziativa immobiliare.

La notizia ha suscitato enorme clamore mediatico, con disparate reazioni degli utenti del web (da chi ha stigmatizzato, richiamando un ritorno ai tempi del medioevo, a chi ha ironizzato, richiedendo la possibilità di una videochiamata col paradiso).

Tuttavia, come l’era del digitale e delle fake news insegnano, non è tutto oro ciò che luccica, e bisogna sempre verificare l’attendibilità di quanto sentiamo: da un'indagine più approfondita è infatti emerso che la chiesa era in realtà un’entità satirica nata per criticare le pratiche discutibili di alcuni leader religiosi!

Brutte notizie per coloro che ci han quindi creduto: per guadagnarsi il Paradiso toccherà riprendere a comportarsi bene… e cantare la versione originale del successo della Pravo “Il Paradiso tu vivrai se tu scopri quel che hai”!

Foto: pagina Facebook "TML"