Donald Trump ricoverato in ospedale: "Ha febbre e tosse"

A meno di un mese dalle elezioni. A rischio la campagna elettorale?

Di: Giammaria Lavena, foto ansa

Donald Trump, dichiaratosi ieri positivo al coronavirus, ha febbre e tosse, ed è stato ricoverato nell'ospedale militare Walter Reed, dove rimarrà per alcuni giorni. Sarà curato con una terapia sperimentale a base di anticorpi policlonali e altre sostanze. Il presidente ha lasciato la Casa Bianca in elicottero, senza alcuna assistenza, e indossando la mascherina. La first lady Melania rimane invece in quarantena, con tosse e mal di testa.

"Il presidente continuerà a lavorare dall'ospedale'", ha riferito la portavoce Kaleygh McEnany. "Resta affaticato ma di buon umore, ed è sottoposto ad una terapia sperimentale di anticorpi sintetici ritenuta incoraggiante", ha spiegato il suo medico personale, Sean Conley. Era stato lo stesso Trump giovedì in tarda serata ad informare via Twitter il mondo del suo contagio e della coniuge, un paio d'ore dopo aver annunciato di essersi sottoposto al test insieme a Melania e di essere in quarantena in attesa dei risultati. Un controllo deciso dopo il contagio contratto dalla fedele consigliera Hope Hicks. Tutto questo quando manca appena un mese dal voto per le presidenziali, in un clima di instabilità e incertezza.

La campagna del candidato dem alla Casa Bianca Joe Biden, ha deciso di rimuovere temporaneamente gli spot negativi sul presidente Trump, dopo la notizia di positività al Covid-19. Non è dello stesso avviso quella del tycoon. "Joe Biden - ha spiegato Tim Murtaugh, portavoce della campagna di Trump - ha usato venerdì il suo comizio in Michigan per attaccare ripetutamente il presidente sulla previdenza, sull'economia, sull'occupazione, ed ora vuole il merito di essere magnanimo?".