Chrissy Teigen e John Legen perdono il bimbo: lo straziante messaggio della mamma

Lutto per la modella e il cantante statunitensi. Jack, il terzo bimbo, è morto nel grembo della madre. La straziante lettera sui social: "Al piccolo Jack: ti ameremo per sempre"

Di: Giammaria Lavena

Una serie di foto strazianti sul profilo Instagram della modella statunitense Chrissy Teigen, coniuge del famoso cantautore John Legend, documentano la perdita del bimbo che la donna portava in grembo, in seguito ad alcune complicazioni. Domenica era stata ricoverata presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, per un'emorragia importante; vano l'intervento dei medici: il piccolo è nato morto. Sarebbe stato il loro terzo figlio, dopo Luna e Miles, 4 e 2 anni. La stessa Chrissy Teigen ha condiviso un lungo messaggio sulle sue pagine social, spiegando ai fan l'accaduto e manifestando tutto il suo sconforto, ma anche gratitudine per i messaggi d'affetto.

"Siamo scioccati e in quel tipo di dolore profondo di cui senti solo parlare, il tipo di dolore che non abbiamo mai provato prima - si legge nel post -. Non siamo mai stati in grado di fermare l'emorragia e dare al nostro bambino i liquidi di cui aveva bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Semplicemente non è stato abbastanza", spiega la modella.

"Non decidiamo mai i nomi dei nostri bambini fino all'ultimo momento possibile dopo la nascita, appena prima di lasciare l'ospedale. Ma noi, per qualche motivo - racconta -, avevamo iniziato a chiamare questo piccoletto nella mia pancia Jack. Quindi per noi sarà sempre Jack. Jack ha lavorato così duramente per far parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà per sempre".

E poi rivolge un messaggio diretto al piccolo Jack: "Al nostro Jack: mi dispiace così tanto che i primi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, che non abbiamo potuto darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Noi ti ameremo per sempre".

E infine il ringraziamento a tutte le persone che hanno dimostrato vicinanza e affetto in questo drammatico momento: "Grazie a tutti coloro che ci hanno inviato energie positive, pensieri e preghiere. Sentiamo tutto il vostro amore e vi apprezziamo davvero".