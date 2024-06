Castrazione chirurgica per chi molesta bambini: la Louisiana approva la legge

È il primo stato americano ad approvare la misura al momento vigente solo in Repubblica Ceca e Nigeria

Di: Redazione Sardegna Live

Castrazione chirurgica per chi molesta i bambini, misura attualmente in vigore solo in Repubblica Ceca e Nigeria, è stata approvata in Louisiana, primo stato americano a consentire la legge che entrerà in vigore il 1° agosto.

I sostenitori contano specialmente sull'effetto deterrente di una pena così drastica, mentre secondo gli oppositori si tratta di una misura "crudele e insolita" che viola la Costituzione degli Stati Uniti.

Potrà essere condannato alla castrazione chirurgica chi sia stato giudicato colpevole di alcuni crimini sessuali aggravati, come tra cui stupro, incesto e molestie, su un minore che abbia meno di 13 anni. La punizione non è automatica e sarà a discrezione del giudice.