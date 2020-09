Agguato vicino alla vecchia sede di Charlie Hebdo

Fermata una persona coperta di sangue, potrebbe essere l'autore dell'attacco

Di: Redazione Sardegna Live, foto CORRIERE

Una persona coperta di sangue è stata fermata alla Bastiglia, a Parigi. Potrebbe essere l'autore dell'attacco a coltellate in seguito al quale sono rimaste ferite quattro persone, delle quali due sono ora in stato grave, in boulevard Richard Lenoir, nell’XI arrondissement di Parigi, nell’XI arrondissement di Parigi, davanti all’ex redazione di Charlie Hebdo, teatro già il 7 gennaio 2015 di una strage dove morirono 12 persone.

Il premier Jean Castex ha interrotto una riunione nella Seine-Saint-Denis per confermare che si tratta di "un attacco" condotto "davanti alla vecchia redazione di Charlie Hebdo, con quattro feriti dei quali due in stato grave. In queste condizioni devo andare al ministero dell’Intero per seguire la situazione".

Per tutta la mattina si è tenuta una vera e propria caccia all’uomo in tutta la capitale francese.