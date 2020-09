Covid, in Spagna superati i 700mila casi: record in Europa

2.852 le classi scolastiche sottoposte alla quarantena dopo la scoperta di casi positivi

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

In Spagna sono 704.209 i contagi confermati di coronavirus. Lo rende noto il ministero della Sanità di Madrid. La Spagna diventa così il primo Paese in Europa a superare i 700mila contagi, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University. Segue la Francia con circa 520mila casi e la Gran Bretagna con circa 410mila.

Sono 2.852 le classi scolastiche in Spagna sottoposte alla quarantena dopo la scoperta di casi positivi al coronavirus. Lo ha detto il ministro spagnolo dell'Istruzione, Isabel Celaa, spiegando che nelle prime settimane dalla riapertura il 4,5% delle scuole del Paese ha segnalato infezioni e lo 0,73% delle aule è stato isolato. Allo stesso modo Celaa ha assicurato che le scuole "sono i luoghi più sicuri" per gli studenti, anche perché ''sono luoghi di diagnosi precoce e non luoghi di contagio".

Nel corso di una conferenza stampa Celaa ha detto che l'obiettivo del governo è quello di continuare a offrire un'istruzione completa e in presenza durante tutto l'anno scolastico. Al momento non è allo studio un nuovo lockdown, ha aggiunto.