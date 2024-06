Calo des Moro: residenti cacciano influencer dalla spiaggia

Gli isolani di Calo des Moro lamentano che il posto sia stato preso d'assalto dagli influencer e di conseguenza dai turisti

Il quotidiano britannico The Sun ha riportato una vicenda che si è verificata a Calo des Moro , una baia di Maiorca, dove più di 300 abitanti hanno protestato occupando la piccola spiaggia con i loro teli da mare e cartelli e striscioni recanti scritte come "SOS residenti " e "è ora di agire", impedendo ai turisti di stendere i propri asciugamani.

Gli isolani lamentano che il posto sia stato preso d'assalto dagli influencer che " ci vanno solo per farsi una foto ", aumentando poi la sua visibilità sui social media che ha attirato un numero sempre maggiore di visitatori , rendendo la vita insostenibile per i residenti , ho provato a " riappropriarsene ", come promesso.

La è stata fermata dalla Polizia , che ha permesso ai turisti di accedere alla spiaggia , ma da questa manifestazione azione collettiva sono emersi il profondo disagio e la rabbia della popolazione locale.

Foto: headtopics.com