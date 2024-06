Kate Middleton e il tumore: “Con la chemio giorni buoni e giorni brutti”

La principessa del Galles ha presenziato oggi al compleanno di Re Carlo, più bella ed elegante che mai

Di: Alessandra Leo, foto Instagram Princeandprincessofwales

Da mesi combatte contro un tumore, ma oggi Kate Middleton partecipa al compleanno di Re Carlo e, attraverso la pagina Instagram della Royal Family, ha comunicato ieri, venerdì 14 giugno, il proprio attuale stato di salute, ringraziando tutte le persone che in questo periodo le sono state vicino, anche solo attraverso messaggi d’affetto.

“Sono rimasta sbalordita da tutti i messaggi gentili di sostegno e di incoraggiamento negli ultimi due mesi. Ha davvero fatto la differenza per me e William e ci ha aiutato entrambi in alcuni momenti più difficili”, ha esordito la principessa del Galles, spiegando: “Sto facendo buoni progressi, ma come chiunque stia facendo la chemioterapia saprà, ci sono giorni buoni e giorni brutti. In quelle brutte giornate ti senti debole, stanco e devi cedere al tuo corpo riposando. Ma nelle belle giornate, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio lo stare bene”.

“Il mio trattamento – ha detto - è in corso e lo sarà ancora per qualche mese. Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi con la vita scolastica, dedicare del tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a fare un lavoretto da casa”.

“Non vedo l'ora di partecipare alla The King's Birthday Parade questo fine settimana – ha annunciato riferendosi alla festa in occasione del compleanno di Carlo - con la mia famiglia e spero di unirmi a qualche impegno pubblico durante l'estate, ma sapendo altrettanto di non essere ancora fuori pericolo”.

“Sto imparando ad essere paziente, soprattutto con l'incertezza – ha confidato poi Kate - Prendere ogni giorno come viene, ascoltare il mio corpo e concedermi questo tempo necessario per guarire.

Grazie di cuore per la vostra continua comprensione e a tutti voi che con tanta coraggio avete condiviso le vostre storie con me”, ha concluso la principessa che dimostra di mantenere sempre quel garbo, quella, gentilezza e l’immensa eleganza che la contraddistingue e per le quali a molte persone ricorda la principessa Diana.