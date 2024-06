Picchiate e insultate da 20 razzisti: vittime 2 bimbe ghanesi

Otto e dieci anni, la più piccola in ospedale. Ferito anche il padre intervenuto in loro difesa

Di: Redazione Sardegna Live

Picchiate e insultate per il colore della pelle. Due bimbe ghanesi, di otto e dieci anni, sono state aggredite da un gruppo di razzisti nel nord est della Germania.

La più piccola è stata raggiunta in faccia da alcuni calci sferrati da uno degli aggressori, riportando delle ferite, ed è stata trasportata in ospedale.

L'episodio venerdì sera a Grevesmühlen, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Secondo quanto riferito dal quotidiano Die Welt, quando i genitori sono intervenuti in difesa delle loro bambine anche il padre è stato aggredito.

Anche dopo l'arrivo della polizia, una persona non identificata avrebbe insultato le vittime, proferendo insulti razzisti. Il padre, così come la figlia più piccola, è stato trasferito in ospedale.

Aperta un'indagine per "violazione della quiete pubblica, lesioni personali aggravate, incitamento all'odio e ingiurie".