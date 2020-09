Covid, in Francia oltre 10mila casi in 24 ore

La soglia dei 10mila casi quotidiani era già stata superata nei giorni scorsi

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

In Francia si sono superati i 10mila nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi oggi dalla Sanità Pubblica infatti sono stati 10.593 i nuovi casi positivi, con 50 decessi.

La soglia dei 10mila casi quotidiani era già stata superata nei giorni scorsi, e sabato scorso si erano avuti 10.561 contagi. Sale anche il numero dei pazienti in ospedale: negli ultimi sette giorni sono state 3223 le persone ricoverate per il Covid, 535 delle quali in gravi condizioni in terapia intensiva.

Aumentano anche il numero dei focolai individuati dalle autorità francesi, oggi sono 896, 84 in più rispetto a ieri. Mentre sono i tutto 87 i dipartimenti del Paese che vengono considerati in una situazione di vulnerabilità "moderata o elevata" al coronavirus.