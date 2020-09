Norvegia sconsiglia ai cittadini viaggi in Italia e introduce quarantena di 10 giorni

L'Italia si aggiunge ai Paesi europei sconsigliati dal ministero norvegese. Esenti dalle misure di prevenzione solo Ungheria, Slovacchia, Finlandia, Cipro e Paesi baltici

Di: Giammaria Lavena

L'aumento dei casi in Italia nell'ultimo periodo ha destato preoccupazioni anche all'estero. La Norvegia ha infatti deciso di imporre una quarantena di 10 giorni per i viaggiatori in arrivo dalla penisola e dalla Slovenia.

Secondo quanto comunicato dal ministero degli Esteri norvegese, neanche Città del Vaticano e San Marino saranno esenti dalla misura di prevenzione. Il ministro inoltre consiglia ai suoi cittadini di non viaggiare verso i Paesi sopracitati.

Con i nuovi provvedimenti, la Norvegia limita dunque i viaggi da gran parte dei Paesi europei, consentendo un rientro senza necessità di quarantena solo per chi arriva da Ungheria, Slovacchia, Finlandia, Cipro e gli Stati baltici.