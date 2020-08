In India record mondiale di contagi in 24 ore: 76mila

Il Paese da giorni subisce pesanti ondate di contagi, mai però come nelle ultime 24 ore: 76mila casi e 1023 decessi

Di: Giammaria Lavena

In India la situazione contagi si fa sempre più drammatica. Nella giornata di oggi è stato infatti registrato il più alto numero di casi di Covid-19 in 24 ore in un solo Paese: quasi 76mila positivi e 1023 decessi, su 924 mila test effettuati.

Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia ha superato i 3 milioni 300 mila. Lo comunica il ministero della Sanità indiano.

E' il terzo Paese al mondo per numero di casi, alle spalle di Stati Uniti (5,82 milioni) e Brasile (3,71 milioni).