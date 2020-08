Antonio Banderas annuncia: "Sono guarito dal Covid"

L'attore aveva dichiarato di essere positivo, ora condivide sui social la gioia di aver superato l'infezione con una foto in cui prende a calci il virus

Di: Redazione Sardegna Live

Con un fotomontaggio in cui lancia soddisfatto un calcio contro i virus, Antonio Banderas annuncia su Twitter di essere guarito dal nuovo Coronavirus che aveva contratto qualche settimana fa.

La notizia, come riporta il quotidiano La Repubblica, è diventata virale. "Dopo 21 giorni di reclusione disciplinata, posso dire di aver superato l'infezione da Covid 19. Sono guarito", ha scritto sul suo account. "Il mio pensiero va a quelli che non ci sono riusciti e a quelli che l'hanno vissuto peggio di me. Coraggio a tutti coloro che sono nel bel mezzo della lotta", ha aggiunto.

L'attore spagnolo aveva annunciato lo scorso 10 agosto, giorno del suo 60esimo compleanno, di essere in quarantena poiché era risultato positivo al test per Covid 19 ma che stava "relativamente bene". Accompagnato da una sua foto da bambino, aveva scritto: "Sono fiducioso di riprendermi il prima possibile seguendo le indicazioni dei medici. Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare piani per cominciare a dare senso ai miei sessant'anni appena compiuti ai quali arrivo pieno di desiderio e di illusioni".