Covid, Oms: "In Europa aumento casi, ma -21% di morti"

A tirare le somme sull'andamento di Covid-19 nell'ultima settimana è l'Organizzazione mondiale della sanità

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

È andato gradualmente aumentando nelle ultime settimane il numero di casi segnalati nella Regione europea e, anche se negli ultimi 7 giorni non c'è stato un sostanziale cambiamento nel trend "un certo numero di Paesi stanno mostrando una rinascita dei contagi, compresi Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito". A tirare le somme sull'andamento di Covid-19 nell'ultima settimana è l'Organizzazione mondiale della sanità, che analizza anche i fattori all'origine della risalita dei casi osservata in particolare in alcune aree della regione.

Un aspetto viene evidenziato su tutti: "Diversi cluster di Covid-19, che hanno contribuito alla rinascita dei casi, sono stati segnalati in impianti di lavorazione e confezionamento della carne in diversi Paesi, tra cui Belgio, Danimarca e Germania".

Quanto ai morti, ne sono stati riportati in 2.480 in tutta la regione negli ultimi sette giorni, "con una diminuzione del 21% rispetto alla settimana precedente". Tuttavia, a seguito di un processo di revisione retrospettiva operato nel Regno Unito, sono stati oltre 5 mila i decessi sottratti dal totale del paese, con un conseguente calo di 2.728 morti nella Regione europea.