L'aereo con a bordo Trump quasi colpito da un drone

Di: Redazione Sardegna Live

L'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato quasi colpito ieri da quello che sembrava un drone, mentre era diretto all'aeroporto di Andrew, nei pressi di Washington. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, sottolineando che il drone aveva la forma di una croce ed ero giallo e nero.

Il Secret Service e le autorità per la sicurezza aerea americana non confermano. Ma l'incidente sembra essere uno dei migliaia che si verificano ogni anno negli Stati Uniti. I droni a uso civile pesano appena qualche chilogrammo e tendenzialmente non sono in grado di abbattere un jet. La Federal Administration Aviation riceve comunque migliaia di denunce all'anno per droni che volano troppo vicini ad aerei o in aree in cui dovrebbero essere presenti. La maggior parte delle denunce arriva dai piloti.

La normativa in vigore prevede che i droni possano volare solo sotto lo sguardo del loro operatore e a non oltre 122 metri di altezza se non hanno esenzioni speciali.