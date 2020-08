A Parigi da lunedì mascherina obbligatoria nelle zone affollate

Il provvedimento entrerà in vigore alle otto del mattino

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

A partire da lunedì sarà obbligatorio indossare la mascherina nelle zone affollate all'aperto a Parigi e nei quattro dipartimenti attorno alla capitale francese: Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne e Val-d’Oise. Lo ha reso noto un comunicato delle prefetture interessate nell'ambito delle misure per il contrasto del contagio da coronavirus.

Il provvedimento entrerà in vigore alle otto del mattino di lunedì per tutte le persone a partire dagli undici anni. Si aspetta una lista delle aree della capitale e la sua banlieue interessate dalla misura. Secondo una stima di Le Figaro sono più di 1400 le municipalità francesi che hanno già imposto l'uso della mascherina all'aperto in tutto il territorio o nelle zone più affollate.