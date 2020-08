Coronavirus, superati i 19 milioni di casi nel mondo

Gli Usa primo Paese al mondo per numero di contagi e di vittime

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Sono più di 19 milioni le persone che al mondo hanno contratto il coronavirus. Lo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 19.101.222 il totale delle persone contagiate.

Sono invece 715.013 le persone che nel mondo hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19.

Gli Usa primo Paese al mondo per numero di contagi e di vittime: 2000 decessi in 24 ore, in tutto sono più di 160mila.