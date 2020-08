Il dietrofront di Donald Trump: "I patrioti indossano la mascherina"

In una mail ai suoi fan il presidente americano ha sottolineato l'importanza di adottare le precauzioni contro la diffusione del virus. "Potrebbe aiutarci a tornare al modo di vivere americano"

Di: Giammaria Lavena

Donal Trump ha inviato una mail ai suoi fan, in cui esorta a non sottovalutare le precauzioni contro il Covid-19. "I patrioti indossano la mascherina", si legge nel titolo della lettera firmata da Trump. Un vero e proprio dietrofront se si pensa alle primissime uscite del presidente americano, dalle quali si evinceva un certo scetticismo sulla reale pericolosità del virus.

La situazione attuale negli Stati Uniti deve senz'altro aver fatto ricredere Trump sulla necessità di adottare quante più precauzioni possibili; i numeri infatti sono allarmanti: quasi 5 milioni di contagi e 158mila decessi ne fanno il Paese più colpito al mondo.

"So che c'è stata qualche confusione intorno all'uso della mascherina, ma penso che sia qualcosa che tutti dobbiamo provare a fare quando non siamo in grado di mantenere la distanza sociale", si legge.

"Non amo indossarla", ammette Trump, sottolineando però che essa "potrebbe aiutarci a tornare al modo di vivere americano che molti di noi giustamente amavano prima di essere colpiti così terribilmente dal virus cinese. Il mio pensiero è che non abbiamo nulla da perdere e potenzialmente tutto da guadagnare".