Coronavirus, Oms: "Madri positive continuino ad allattare"

Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"In tempo di Covid-19 l'Oms raccomanda che le madri con una forma di Covid sospetta o confermata siano incoraggiate, come tutte le altre madri, ad iniziare o continuare ad allattare" al seno i loro bebè. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. "Questa è la settimana della sensibilizzazione sull'allattamento al seno. Come abbiamo visto più volte, le misure standard di sanità pubblica sono spesso le più efficaci e stiamo ribadendo l'importanza dell'allattamento al seno, che ha benefici salvavita per i bambini e le famiglie".

"Le madri dovrebbero essere informate che i molti, molti benefici dell'allattamento al seno per neonati e bambini superano sostanzialmente i potenziali rischi di infezione da Covid-19 - ha detto il capo dell'Oms - Mamma e bambino dovrebbero essere aiutati a rimanere insieme" dopo il parto "durante il giorno e la notte e a praticare il contatto pelle a pelle, specialmente immediatamente dopo la nascita e durante l'allattamento, indipendentemente dal fatto che le mamme o i loro bambini abbiano una forma sospetta o confermata di Covid-19".