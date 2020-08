Coronavirus, in India record di casi con 57mila nuovi positivi

È il terzo giorno consecutivo che si registra un aumento di oltre 50mila nuovi casi in 24 ore.

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

In India si è registrato un altro record di nuovi casi di coronavirus, con 57.118 positivi confermati nelle ultime 24 ore. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi ha aggiornato quindi a 1.695.988 il totale delle persone contagiate. È il terzo giorno consecutivo che si registra un aumento di oltre 50mila nuovi casi in 24 ore. Le autorità collegano l'impennata all'incremento dei tamponi eseguiti.

In merito alle vittime, sono almeno 36.511 le persone che hanno perso la vita in India per complicanze legate al'infezione, 764 in più rispetto a ieri. L'India è attualmente al terzo posto al mondo nella lista dei Paesi maggiormente colpiti, dopo gli Stati Uniti e il Brasile. Le autorità di Nuova Delhi parlano di 565.103 casi ancora attivi e di 1.094.374 guariti.