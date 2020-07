Coronavirus, in Germania 870 nuovi casi

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

La Germania ha registrato 870 nuovi casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore e 7 decessi. Lo rende noto l'Istituto Robert Koch. Il bilancio quotidiano ieri era stato di 902 contagi. Il principale focolaio continua ad essere quello di Mamming, in Baviera, dove dopo che sabato scorso sono risultati positivi 174 lavoratori agricoli stagionali le autorità hanno messo in quarantena 500 persone.

Altri focolai sono stati registrati nei mattatoi, per questo nei giorni scorsi il ministro del Lavoro, Hubertus Heil, ha annunciato delle misure restrittive in questo settore. Il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ha definito questo aumento dei casi "un importante avvertimento" sottolineando come una ripresa dell'epidemia potrebbe mettere in pericolo la ripresa economica che, secondo il ministro, sta già mostrando i primi segnali.