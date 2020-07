Coronavirus, in Brasile superati i 90mila decessi

Il governo ha comunque emesso un decreto che riapre il Paese ai visitatori stranieri che arrivano via aereo

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Sono oltre 90mila, per la precisione 90.134, le persone che avevano contratto il coronavirus decedute in Brasile dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Lo ha reso noto il ministero della Sanità brasiliano, comunicando altri 1.595 morti nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano inoltre 69.074 casi di Covid-19 in più, per un totale di oltre 2,5 milioni di infezioni.

Nonostante i numeri evidenzino come la situazione non sia ancora sotto controllo, il governo ha emesso un decreto che riapre il Paese ai visitatori stranieri che arrivano via aereo, ponendo fine a un blocco di quattro mesi che ha devastato il settore turistico locale. Il Brasile è il secondo Paese al mondo più colpito dal virus dopo gli Stati Uniti per numero di morti e contagi.