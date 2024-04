Greta Thunberg fermata dalla polizia durante una protesta ambientalista

L’attivista svedese si era unita ai manifestanti intenti a bloccare un’autostrada in Olanda

Di: Redazione Sardegna Live, foto Tg LA7

Greta Thunberg è stata fermata dalla polizia olandese all’Aja durante una protesta ambientalista di “Extinction Rebellion”.

L’attivista svedese si era unita ai manifestanti intenti a bloccare l’autostrada A12 per protestare contro sussidi e sgravi fiscali per le aziende legate ai combustibili fossili e molti di loro sono stati fermati dalle forze dell’ordine schierate in massa, tra cui agenti a cavallo.

Come riportano i media locali, tra chi protestava c’era Greta Thumberg, che è stata fatta salire in un furgone della polizia.