Coronavirus, Vietnam evacua 80 mila turisti da Danang

Era da 99 giorni che in Vietnam non erano stati confermati nuovi casi di Covid-19

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Le autorità di Hanoi stanno evacuando 80mila turisti da Danang, nel centro del Vietnam, dopo la segnalazione di un focolaio di coronavirus in città. È quanto rende noto il governo vietnamita in una nota, spiegando che la decisione è stata presa per evitare la trasmissione del virus dopo la segnalazione di tre positivi. Per completare l'evacuazione saranno necessari almeno quattro giorni e un centinaio di voli, si legge nella nota.

Era da 99 giorni che in Vietnam non erano stati confermati nuovi casi di Covid-19, da quando Hanoi aveva imposto il rispetto di misure di distanziamento sociale, rigidi controlli alle frontiere, la quarantena per i positivi. Il primo caso, dopo tanto tempo, risale a venerdì e riguarda un uomo di 57 anni.