Covid. La ministra degli Esteri: “Spagna sicura per spagnoli e turisti"

Contestate le misure adottate da Londra che ha invitato i suoi cittadini a non andare in Spagna

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

La situazione coronavirus in Catalogna sta facendo paura all'Europa.

"La Spagna è sicura, è sicura per gli spagnoli, è sicura per i turisti". Così la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, ha contestato le misure adottate da Londra che ha invitato i suoi cittadini a non andare in Spagna ed imposto la quarantena per chi vi si reca.

In particolare, il governo spagnolo sta cercando di convincere i britannici di escludere le isole Baleari e le Canarie - per le quali Londra non ha emesso il consiglio di evitare i viaggi non essenziali - dall'obbligo di quarantena.