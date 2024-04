Night club in fiamme a Istanbul: 29 morti

Mandato d'arresto per cinque persone, indagini in corso per stabilire le cause del rogo

Di: Redazione Sardegna Live

Un night club in fiamme a Istanbul ha causato la morte di 29 persone. E' successo nel quartiere di Besiktas, dove il locale, chiuso per lavori di ristrutturazione, si trova al piano terra di un edificio residenziale di 16 piani.

Le autorità indagano sulle cause del rogo, e hanno fermato e interrogato cinque persone, per cui è stato disposto un mandato d'arresto. Fra queste i gestori del club e un responsabile dei lavori di ristrutturazione.

Si ritiene che le vittime fossero persone coinvolte proprio nei lavori. Secondo i media locali l'incendio potrebbe essere divampato a causa "di un'esplosione nei pressi del palco".